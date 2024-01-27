Все о главном и самом продолжительном празднике во всей Восточной Азии. Китайский Новый год по версии нейросетей, фото: MidjourneyКогда начинается китайский Новый год в 2024 году Обычно китайский Новый год начинается во второе новолуние после зимнего солнцестояния.