Российские военные берут Очеретино под полный контроль

«Страшный поворот для врага»: ВС России устроили котел для ВСУ на донецком направлении: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 17.04.24 г.