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Российские военные берут Очеретино под полный контроль

Российские военные берут Очеретино под полный контроль

Вооружённые силы Российской Федерации берут населённый пункт Очеретино на авдеевском участке под полный контроль.

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