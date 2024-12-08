Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Холодок
    Опять куда-то дели мой ответ Вам? Да нет- это не Вы, это Мир Тесен. Но, Людмила, я Вам не писал- это Вы сами решили п...Вот поэтому, мы -...
  • ВераВерная
    Плохо...Сирия без Асада, ...
  • Валерий Холодок
    Не у того спрашиваете. А всё очень просто. Я в личке обещал Людмиле, когда она сказала, что очень расстраивается от р...Вот поэтому, мы -...

«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии

«Страну сдали». Российские военный рассказал, что происходит в Сирии

sam88 Добровольная сдача Сирии властями и армией стала неожиданностью только для тех, кто не знает о ситуации в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Враги внутри России могут приложить руку к утрате наших военных баз в Сирии.
Ответить
2 час.
Людмила Фирстова
Конкретно укажите врагов или не пишите явную гнусность!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх