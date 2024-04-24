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В БРИКС+ собралась вступить еще одна страна

В БРИКС+ собралась вступить еще одна страна

Членом организации может стать Шри-Ланка. Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС+. Членом организации может стать Шри-Ланка, сообщила посол страны в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

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