В БРИКС+ собралась вступить еще одна страна

Членом организации может стать Шри-Ланка. Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС+. Членом организации может стать Шри-Ланка, сообщила посол страны в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.
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