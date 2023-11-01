Во всех школах Иркутской области откроют спортивные клубы

До конца 2024 года во всех школах Иркутской области планируется открыть школьные спортивные клубы. Эта работа началась в регионе с 2020 года, на сегодня в регионе действуют 729 школьных спортклубов, где занимаются более 150 тысяч детей, сообщает областное правительство.