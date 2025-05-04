Будут ли реальными предсказания Жириновского об апокалипсисе с 200 миллионами смертей Евгения КомароваВопрос, станет ли предсказанный Владимиром Жириновским апокалипсис с 200 миллионами смертей реальностью, становится все более интересным на фоне обострения геополитической ситуации.
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