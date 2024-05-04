Полицейские и общественники в Кабардино-Балкарии организовали островки безопасности во дворах многоквартирных домов

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой организовали тренинги по правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров во дворах многоквартирных домов.