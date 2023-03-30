Глава Минобороны Украины: Французские истребители Mirage 2000 хуже российских Су-35 и ВСУ они не нужны

Киевский режим продолжает оценивать западную военную технику и делать выводы, часто не в ее пользу. Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о возможной передаче Украине французских самолетов-истребителей Mirage 2000.
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