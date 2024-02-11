До конца 2024 года на «Госуслугах» будут доступны все справки и соцльготы

До конца 2024 года на портале «Госуслуги» будут доступны все справки, социальные льготы и пособия. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на тематическом Дне госуслуг на форуме-выставке «Россия».