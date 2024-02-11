Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Бабин
    Отправьте вслед за якобы металлоломЭквадор признал, ...
  • Александр Бабин
    Очередная лапша на уши или или хорошая мимика при плохой игреГенконсул в Алма-...
  • лина любимцева
    А за что она будет подавать в суд на НТВ? ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ весь фильм ОНА САМА ВСЕ ГОВОРИТ!! Никто на нее не наговарив...Собчак хочет пода...

До конца 2024 года на «Госуслугах» будут доступны все справки и соцльготы

До конца 2024 года на «Госуслугах» будут доступны все справки и соцльготы

До конца 2024 года на портале «Госуслуги» будут доступны все справки, социальные льготы и пособия. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления на тематическом Дне госуслуг на форуме-выставке «Россия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх