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Происшествия

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Рязанские полицейские «вычислили» подручного мошенников, приезжавшего из Москвы за деньгами обманутой пенсионерки

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и их коллеги из ОМВД России по Московскому району города Рязани задержали 41-летнего жителя города Москвы, подозреваемого в мошенничестве в отношении 88-летней пенсионерки.

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