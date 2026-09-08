Рязанские полицейские «вычислили» подручного мошенников, приезжавшего из Москвы за деньгами обманутой пенсионерки

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и их коллеги из ОМВД России по Московскому району города Рязани задержали 41-летнего жителя города Москвы, подозреваемого в мошенничестве в отношении 88-летней пенсионерки.