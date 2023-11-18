В итоговой декларации АТЭС заявили о необходимости реформировать ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в скорейшем реформировании. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по завершении саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в пятницу, 17 ноября.
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