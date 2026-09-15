В Челябинске вынесен приговор распространителю порнографии

В Челябинске вынесен приговор 45-летнему местному жителю, распространявшему порнографию. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Челябинской области, с 2018 по 2025 годы мужчина со своей персональной страницы в популярной социальной сети, действуя под вымышленным именем, вступал в переписку с другими пользователями, после чего рассылал им фотоснимки порнографического содержания, которые скачивал из Интернета.