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Премьер-лига. Женщины. «Пересвет-ЮФУ» сыграет с «Никой»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Пересвет-ЮФУ» в Ростове-на-Дону примет «Нику» из Сыктывкара.

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