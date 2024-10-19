НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

24 подписчика

В Татарстане подорожали сливочное масло, молоко и сыр

В Татарстане подорожали сливочное масло, молоко и сыр

За неделю с 7 по 13 октября в Татарстане выросли цены на молочную продукцию. Так, более чем на 1% дороже стали сливочное масло — 877,85 рубля за килограмм, молоко 2,5-3,2% жирности — 92,08 рубля за литр, сметана — 234,05 рубля, творог — 391,12 рубля и различные виды сыров — 693,78 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх