В Татарстане подорожали сливочное масло, молоко и сыр

За неделю с 7 по 13 октября в Татарстане выросли цены на молочную продукцию. Так, более чем на 1% дороже стали сливочное масло — 877,85 рубля за килограмм, молоко 2,5-3,2% жирности — 92,08 рубля за литр, сметана — 234,05 рубля, творог — 391,12 рубля и различные виды сыров — 693,78 рубля.