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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Как недостаток витамина D может способствовать развитию аутоиммунных заболеваний

В преддверии «зимы витамина D», когда угол наклона солнца не позволяет организму синтезировать этот витамин в коже, исследование Университета Макгилла (McGill University) проливает свет на связь между дефицитом витамина D в раннем возрасте и повышенным риском аутоиммунных заболеваний.

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