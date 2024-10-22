Как недостаток витамина D может способствовать развитию аутоиммунных заболеваний

В преддверии «зимы витамина D», когда угол наклона солнца не позволяет организму синтезировать этот витамин в коже, исследование Университета Макгилла (McGill University) проливает свет на связь между дефицитом витамина D в раннем возрасте и повышенным риском аутоиммунных заболеваний.
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