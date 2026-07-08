Посол России Грозов: Австрия не вернется к закупкам российского газа

Донат Сорокин/ТАСС Австрия фактически поставила крест на возвращении к поставкам российского газа. Заявления страны о возможном импорте после завершения украинского конфликта сошли на нет, заявил 9 июля посол России в Вене Андрей Грозов.
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