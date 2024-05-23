В Благовещенске открылась самая большая в Евразийском союзе аллея светомузыкальных фонтанов

В Благовещенске состоялось открытие огромного комплекса танцующих фонтанов на площади Ленина. Это крупнейшее в стране светомузыкальное пространство, расположенное на территории строящегося культурного центра "Трибьюн Холл".
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