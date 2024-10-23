51-летний водитель в Петрозаводске врезался на скорости в опору уличного фонаря

Мужчина получил травмы. Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, 22 октября в 12.10 в районе дома № 1 по улице Репникова 51-летний водитель Hyundai Accent неправильно выбрал скорость движения транспортного средства.
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