В Японии перевернулось и затонуло рыболовецкое судно с 20 моряками

Японское рыболовецкое судно перевернулось и затонуло у побережья Тихого океана на востоке Японии. На борту находились 20 человек - двое из них погибли, еще трое числятся пропавшими без вести, передает NHK.
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