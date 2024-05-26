"Не останется ни брахманов, ни кшатриев, ни вайшьев, будет в мире одна только варна, когда настанет конец юг" "Все смешается в этом мире: то, что было высоким, станет низким, шудры на исходе юг перестанут служить дваждырожденным, а люди покинут богов и станут поклоняться бренным останкам" (с) Махабхарата "Считают, что Критаюга (Золотой век) длится четыре тысячи лет.