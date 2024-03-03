⬅️ Как объехать участок «Тавриды», где перекрыли движение. Три варианта: 🔜автомобильная дорога «Таврида» - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях; 🔜автомобильная дорога «Таврида» - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях; 🔜автомобильная дорога «Таврида» - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - автомобильная дорога «Таврида» в прямом и обратном направлениях.