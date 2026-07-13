Клуб Первой лиги объявил о переходе 21 футболиста… за один день

12 июля ФК «Текстильщик» сообщил об усилении состава сразу несколькими игроками. В клуб из Иваново перешли вратарь Михаил Волков, защитники Данил Пятибратов, Даниил Маругин, Алексей Никитенков, Александр Гапечкин, Вадим Гапеев, Юрий Петин, Егор Гузиев, Дмитрий Иванников, хавбеки Никита Першин, Артем Корнеев, Егор Гуляев, Иван Иванов, Александр Распутько, Денис Симонов, Абдулло Джебов, а также форварды Максим Криушичев, Александр Помалюк (аренда из «Чертаново»), Давид Гагуа, Арсений Филев и Виталий Дунай.