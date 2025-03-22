Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что более 10 бригад Вооружённых сил Украины и Национальной гвардии, включая нацистское подразделение «Азов»*, добавили в список формирований, в которые будут принимать контрактников, не достигших мобилизационного возраста 25 лет.
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