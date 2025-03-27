«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

БлокнотРУ Ещё, как говорится, не остыли микрофоны и стулья после встречи главы нашей страны Владимира Путина и таджикского руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона, которая состоялась 17 марта, как менее чем через неделю наступило 22 марта – печальная и черная дата – годовщина теракта в Крокусе, в результате которого погибло 144 человека, а пострадал 551 человек.