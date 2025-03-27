БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

«Друг и союзник» Рахмон даже соболезнования не выразил в связи с годовщиной Крокуса: остальные «партнёры» из Средней Азии и Закавказья ему под стать

БлокнотРУ Ещё, как говорится, не остыли микрофоны и стулья после встречи главы нашей страны Владимира Путина и таджикского руководителя Таджикистана Эмомали Рахмона, которая состоялась 17 марта, как менее чем через неделю наступило 22 марта – печальная и черная дата – годовщина теракта в Крокусе, в результате которого погибло 144 человека, а пострадал 551 человек.

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