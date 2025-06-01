Украина угодила в ловушку

Виктор Анисимов Продавшись странам Запада Украина попала в ловушку из которой нет выхода. Погнавшись за бесплатным сыром обещанном Западом украинцы забыли русскую народную пословицу о том что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и теперь платят кровавую дань своей глупости и амбициозности.