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Киевский завод военного снаряжения уничтожен ударом ВС РФ

Киевский завод военного снаряжения уничтожен ударом ВС РФ

Предприятие UKRTAC, где производились средства индивидуальной защиты для ВСУ, было уничтожено в Киеве успешным ударом Вооружённых сил России, написал основатель завода Северион Дангадзе, 19 июля в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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