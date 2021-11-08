Что стало с первой женой Плющенко, которую он бросил на девятом месяце беременности

Далеко не все поклонники спортсмена знают, что стало с его первой женой после развода – женщина ведет непубличную жизньСегодня известного фигуриста Евгения Плющенко сложно представить с кем-то другим, кроме его прославленной жены Яны Рудковской.
Далеко не все поклонники спортсмена знают, что стало с его первой женой после развода – женщина ведет непубличную жизньСегодня известного фигуриста Евгения Плющенко сложно представить с кем-то другим, кроме его прославленной жены Яны Рудковской.
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