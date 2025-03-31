В России в 12-й раз определят лучшие инклюзивные образовательные организации

Министерство просвещения Российской Федерации приглашает представителей образовательных учреждений и организаций отдыха детей и их оздоровления, реализующих инклюзивные практики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, принять участие в XII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2025».