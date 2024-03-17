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Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен был быстрейшим на лыжне, у Перро – лучшее время пасьюта

Кубок мира по биатлону-2023/24 9-й этап Кэнмор, Канада Мужчины Гонка преследования Лыжный ход 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 29.

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