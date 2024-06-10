В понедельник на работу не хочется идти в двух случаях: если не успел хорошо отдохнуть за выходные, и если успел хорошо отдохнуть за выходные…)))) Всем бодрого утра! С началом трудовой недели!.
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В понедельник на работу не хочется идти в двух случаях: если не успел хорошо отдохнуть за выходные, и если успел хорошо отдохнуть за выходные…)))) Всем бодрого утра! С началом трудовой недели!.