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На благотворительном фестивале ´Твои таланты так нужны планете´ в БГУКИ выступили слабослышащие ребята.

На благотворительном фестивале ´Твои таланты так нужны планете´ в БГУКИ выступили слабослышащие ребята.

Звезды эстрады и слабослышащие дети на одной сцене: в БГУКИ прошел благотворительный фестиваль ´Твои таланты так нужны планете´Около 200 ребят из разных регионов страны приехали в столицу, чтобы заявить о своих талантах.

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