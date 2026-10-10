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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Петров: «В России стали больше доверять молодежи. Лучше дождаться шанса здесь, чем уезжать в неизвестные европейские команды. Клубы из еврокубков – уже другой уровень»

Защитник « Краснодара » Сергей Петров считает, что клубы Альфа-Банк РПЛ стали больше доверять молодым футболистам.

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