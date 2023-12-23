Собянин одобрил строительство логистического парка в Молжаниновском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин на страницах своего Telegram-канала сообщил, что в столице построят два офисных комплекса и логистический парк в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.
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