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Собянин одобрил строительство логистического парка в Молжаниновском районе

Собянин одобрил строительство логистического парка в Молжаниновском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин на страницах своего Telegram-канала сообщил, что в столице построят два офисных комплекса и логистический парк в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.

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