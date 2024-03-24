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Карлос Сайнс: «Пройти Макса было приятно. Независимо от того, были там проблемы с тормозами или нет»

Пилот «Феррари» отметил, что впечатления от победы на Гран-при Австралии особенные не только из-за недавней операции.

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