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EES: кофеин и жирная еда для беременных крыс нарушили нервное развитие детенышей

EES: кофеин и жирная еда для беременных крыс нарушили нервное развитие детенышей

Китайские ученые из Уханьского университета нашли связь между воздействием кофеина в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров на организм беременных крыс и рождением у них детенышей с аутистическом поведением.

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