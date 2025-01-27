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«Россия завладела половиной ресурсов Украины. Они полностью окупили затраты на войну»

«Россия завладела половиной ресурсов Украины. Они полностью окупили затраты на войну»

Это слова главкома ВСУ 2014-2019 Муженко.На подконтрольных России территориях находится половина всех украинских природных ресурсов, уже отбила расходы на войну и «полностью окупит свои затраты на эту операцию, причем в разы по большому счету», поэтому ей заморозка выгоднее, чем Украине:Речь "об объемах тех природных ресурсов, которые там остаются.

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