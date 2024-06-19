Си Цзиньпин прямо заявил Урсуле. США провоцировали войну на Тайване

3 дня назад 2,1K прочитали Глава КНР Си Цзиньпин в апреле 2023 года заявил руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США обманом провоцировали Китай напасть на Тайвань, однако Пекин не поддался на эти действия, сообщает FT.