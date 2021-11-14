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Муж Собчак сыграл предназначенную для Зудиной женскую роль: «Сыграю Турусину»

Муж Собчак сыграл предназначенную для Зудиной женскую роль: «Сыграю Турусину»

Режиссер Константин Богомолов примерил на себя женскую роль, предназначенную для Марины Зудиной. В спектакле «На всякого мудреца», проходящем в Театре Наций, муж Ксении Собчак сыграл Софью Турусину — ранее персонажа играла вдова Олега Табакова.

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