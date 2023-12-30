Таксист-душитель, осужденный за убийство 19-летней пермячки, подал иски против Следкома

Он считает приговор слишком суровым и утверждает, что не имеет отношения к убийству.Юрий Ворошнин, который был признан виновным в убийстве 19-летней пермячки, подал иски к СУ СК России по Пермскому краю и к краевому Управлению Федерального казначейства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии