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Таксист-душитель, осужденный за убийство 19-летней пермячки, подал иски против Следкома

Таксист-душитель, осужденный за убийство 19-летней пермячки, подал иски против Следкома

Он считает приговор слишком суровым и утверждает, что не имеет отношения к убийству.Юрий Ворошнин, который был признан виновным в убийстве 19-летней пермячки, подал иски к СУ СК России по Пермскому краю и к краевому Управлению Федерального казначейства.

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