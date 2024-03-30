Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

Народный артист России Игорь Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе. В сети регулярно обсуждаются якобы назревшие проблемы в отношениях композитора с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.
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