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Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

Николаев впервые ответил на сообщения о разводе с Проскуряковой

Народный артист России Игорь Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе. В сети регулярно обсуждаются якобы назревшие проблемы в отношениях композитора с женой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой.

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