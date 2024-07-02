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Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов населения

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов населения

Россия является страной с высоким уровнем доходов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка. Как подчеркивают в международной финансовой организации, валовой доход на каждого россиянина в настоящее время сохраняется на уровне $14 250.

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