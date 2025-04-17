Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • nyha
    👍😀👍👍👍Никто не верил, а...
  • Юрий
    Сколько можно терпеть этих черномазых!Иноземный ученик ...
  • Александр _
    Никакая охрана не спасет от учащегося в этой школе. Он хоть бомбу пронес бы, никто не заметил бы. Все портфели не про...Иноземный ученик ...

Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Затулин опять заступился за мигрантов. Что он требует для них теперь?

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил создать в России должность омбудсмена по правам мигрантов.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Вот кого в первую очередь надо сажать на нары, чиновников. Своим покровительством или попустительством они многократно усугубляют ситуацию.
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21 час.
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