Вот и настал последний рабочий день 2022-го🎄 Немного о погоде на сегодня: • Симферополь: +12°, ясно ☀️ • Севастополь: +12°, ясно ☀️ • Ялта: +10°, ясно ☀️ • Алушта: +8°, ясно ☀️ • Евпатория: +12°, ясно ☀️ • Саки: +12°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +10°, ясно ☀️ • Джанкой: +12°, ясно ☀️ • Судак: +12°, облачно 🌥 • Феодосия: +12°, ясно ☀️ • Керчь: +11°, пасмурно 🌥 • Черноморское: +12°, ясно ☀️Вот и настал последний рабочий день 2022-го🎄 Немного о погоде на сегодня: • Симферополь: +12°, ясно ☀️ • Севастополь: +12°, ясно ☀️ • Ялта: +10°, ясно ☀️ • Алушта: +8°, ясно ☀️ • Евпатория: +12°, ясно ☀️ • Саки: +12°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +10°, ясно ☀️ • Джанкой: +12°, ясно ☀️ • Судак: +12°, облачно 🌥 • Феодосия: +12°, ясно ☀️ • Керчь: +11°, пасмурно 🌥 • Черноморское: +12°, ясно ☀️ • Армянск: +10°, ясно ☀️ Крым Оперативный.