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В Ярославле сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража декоративной скульптуры

В Ярославле в ОМВД России по Кировскому городскому району поступило сообщение о том, что с крыши пристройки дома на улице Трефолева похищена декоративная скульптура «Горгулья».

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