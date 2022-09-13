В Ярославле сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража декоративной скульптуры

В Ярославле в ОМВД России по Кировскому городскому району поступило сообщение о том, что с крыши пристройки дома на улице Трефолева похищена декоративная скульптура «Горгулья».
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