Лукаку, Вернер, Шик и Леау – в шорт-листе «Барсы» на случай срыва трансфера Холанда

«Барселона» думает, как усилить атаку, если сделка по Эрлингу Холанду сорвется. Каталонский клуб на протяжении нескольких месяцев работает над трансфером форварда «Боруссии».

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