"В городе трудовой доблести" Каменск-Уральский замечен автомобиль с ракетой на крыши с надписью вернуть полётные задания в РВСН РФ на Вашингтон! Поддерживаете!? 👍 https://vk.
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"В городе трудовой доблести" Каменск-Уральский замечен автомобиль с ракетой на крыши с надписью вернуть полётные задания в РВСН РФ на Вашингтон! Поддерживаете!? 👍 https://vk.
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