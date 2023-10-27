Идеальная ли вы хозяюшка: проверьте себя при помощи ТЕСТА

Каждая женщина порой ловит себя на мысли: идеальная ли я хозяюшка? Ответом на этот вопрос может быть Пизанская башня из немытой посуды в раковине, шапочка из паутины на голове выбравшегося из-под дивана кота, или результаты теста, заботливо приготовленного редакцией ИА UssurMedia.