Почему пластиковые окна превращают квартиру в рассадник плесени

Герметичность металлопластиковых конструкций долгие годы преподносилась как их главное преимущество. Действительно, после установки таких систем исчезают сквозняки, уличный шум перестает проникать в комнаты, а тепло сохраняется гораздо эффективнее.
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