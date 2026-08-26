Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Почему пластиковые окна превращают квартиру в рассадник плесени

Почему пластиковые окна превращают квартиру в рассадник плесени

Герметичность металлопластиковых конструкций долгие годы преподносилась как их главное преимущество. Действительно, после установки таких систем исчезают сквозняки, уличный шум перестает проникать в комнаты, а тепло сохраняется гораздо эффективнее.

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