Театр абсурда
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Театр абсурда

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Отношение Запада к Украине меняется

Отношение Запада к Украине меняется

1. По поводу датского историка Торкильда Кьергаарда, который на днях указал, что Джо Байден мог предотвратить Украинский кризис, но сознательно решил испытать Россию на прочность, попытаться нас сломать (ссылка 1, ссылка 2).

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