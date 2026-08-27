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Ахтямов – 2-й в рейтинге проспектов «Торонто» по версии сайта НХЛ. Маккенна – 1-й, Дэнфорд – 3-й

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 проспектов « Торонто ». Лидером рейтинга стал первый номер драфта-2026 Гэвин Маккенна.

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